Prüfer nehmen Pyhrn-Priel-Region ins Visier

In der Region Pyhrn-Priel brodelt es: Aus "persönlichen Gründen" haben die zwei Vorstandsmitglieder Georg Schürrer und Peter Schoisswohl am 11. Dezember per Mail ihre Funktionen im Tourismusverband sowie in dessen Aufsichtsrat zurückgelegt. Warum, weiß derzeit niemand so genau.



Zusammenhang mit Ermittlungen fraglich

Ob es einen Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Steyr gegen den Ex-Geschäftsführer der "Touristische Freizeiteinrichtungen Pyhrn-Priel GmbH" gibt, der rund 130.000 Euro veruntreut haben soll, ist ebenfalls unklar.

Eine zu enge Verbindung sieht die Aufsichtsbehörde des Landes aber zwischen dem beschuldigten Ex-Chef und dem zweiten amtierenden Geschäftsführer der GmbH, Herbert Gösweiner.



Land fordert Rücktritt von Tourismusobmann

"Krone"-Leser wissen, dass Gösweiner auch Obmann des Tourismusverbands ist und das wäre - so das Land in einem Brief an Gösweiner persönlich - ein Interessenskonflikt. Das Land forderte ihn deshalb für bis zum Abschluss der Ermittlungen zum Rücktritt auf. Morgen, Donnerstag, ist jedenfalls Vorstandssitzung des Verbands, wo der (vorübergehende) Rücktritt schlagend werden dürfte.



Prüfer könnten noch vor Weihnachten kommen

Bereits nächste Woche, also noch vor Weihnachten, könnten die Prüfer des Landes in der Region auftauchen. Sie nehmen alle Unterorganisationen des Verbands unter die Lupe.

Simone Waldl, Kronen Zeitung