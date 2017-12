Wenn Frauen von zu Hause fliehen

Vor allem für ältere Frauen ist es eine große Umstellung, wenn sie von einem Tag auf den anderen in einem neuen Umfeld wohnen. Wenn sie im Frauenhaus aufgenommen wurden, gilt es, die Frauen in ihrer prekären Situation zu unterstützen. Damit die Schutzsuchenden ohne Furcht in einem Frauenhaus leben können, ist die Adresse geheim, das Gebäude mit Kameras überwacht, und es dürfen nur Personen nach einer Sicherheitskontrolle das Haus betreten. Doch es kommt immer wieder vor, dass die Männer ihre Frauen verfolgen und dann vor der Tür stehen. Die Sozialarbeiterinnen sind aber auf solche Situationen trainiert und greifen deeskalierend ein.

Auch die Kinder werden in den Frauenhäusern versorgt. Psychologen arbeiten ihre Erfahrungen auf, aber sie dürfen auch in Ruhe ihre Kindheit ausleben. "Regelmäßig kommen zu uns Therapie-Tiere, mit denen die Kinder spielen dürfen", erklärt Irma Lechner. Ihnen wird auch ein Betreuer zur Seite gestellt, damit sie zu einer männlichen Bezugsperson Kontakt haben, der sie vertrauen können.

Daten und Fakten

1588 Frauen erhielten im vergangenen Jahr Schutz in einem Frauenhaus.

Auch 1673 Kinder konnten betreut werden.

Viele Frauenhäuser werden durch Spenden finanziert.

Zu jeder Tages- und Nachtzeit im Notfall erreichbar

Helpline gegen Männergewalt: 0800/22 25 55

Wien: 05/77 22

Vorarlberg: 05/175 55 77

Niederösterreich: 02742/36 65 14

Oberösterreich: 0732/60 67 00

Kärnten: 0463/449 66

Steiermark: 0316/429900

Burgenland: 02682/61280

Tirol: 0512/34 21 12

Salzburg: 0662/45 84 58

Kathi Pirker, Kronen Zeitung