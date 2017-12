Satelliten fotografieren Buschbrände bei L.A.

Eine weitere Aufnahme, die mithilfe eines Instruments namens Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (kurz: MODIS) an Bord des NASA-Satelliten "Terra" ebenfalls am Dienstag entstanden ist, zeigt gewaltige Rauchwolken, die in Ventura County und von Feuern auf Hügeln nördlich von Los Angeles in den Himmel steigen. Der am 18. Dezember 1999 gestartete "Terra"-Satellit dient zur Erforschung und Beobachtung der Erde und umrundet diese in einer Höhe von 700 Kilometern auf einer polaren, sonnensynchronen Umlaufbahn.