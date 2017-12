Deutschland: Türkei erhöht Einfluss auf Landsleute

Nach Einschätzung der deutschen Regierung hat die Türkei nach dem gescheiterten Putsch gegen Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan von 2016 ihre Bemühungen intensiviert, die in Deutschland lebenden Landsleute zu beeinflussen. Über Verbände, die in der Bundesrepublik tätig seien, verfüge Ankara über "vielfältige Möglichkeiten der Einflussnahme" auf die türkischstämmige Bevölkerung, heißt es in einer am Mittwoch vorgelegten Regierungsantwort auf eine Anfrage der Linken.