Bakterien auf ISS ähnlich wie im Wohnzimmer

"Es ist wahrscheinlich nicht ekelhafter als in Ihrem Wohnzimmer", so Coil. Die Forscher hatten Proben analysiert, die mit Wischtüchern an 15 verschiedenen Stellen der ISS genommen worden waren. Die Ergebnisse ihrer Studie über Mikroben auf der ISS veröffentlichten sie am Dienstag im Fachjournal "PeerJ". Die Daten von den Weltraum-Proben verglichen sie mit Studien über Bakterien in Wohnhäusern und an Menschen.