Seehofer wird Amt als Ministerpräsident abgeben

Der Chef der bayerischen Christsozialen und Ministerpräsident, Horst Seehofer, hat der CSU-Landtagsfraktion am Montag seine bereits am Sonntag bekannt gewordenen Zukunftspläne bestätigt: Er will CSU-Vorsitzender bleiben, aber sein Amt als Regierungschef des deutschen Bundeslandes Bayern im ersten Quartal 2018 abgeben.