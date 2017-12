Bärtige Bankräuberin war Vorbild für Spielergang

Tatort eins geriet am 21. August 2015 ins Visier der Verdächtigen, die sich wegen ihrer Spielsucht kennengelernt hatten und ständig unter Geldnot litten: Ein 57-Jähriger stiftete daher seinen Freund (32) an, die Bank-Filiale in Vasoldsberg zu überfallen. Er selber wäre körperlich nicht dazu fähig, dafür sorgte er für die benötigten Utensilien. So betrat der 32-Jährige aus der Gleisdorfer Gegend das Geldinstitut mit einem Messer in der Hand - die Spielzeugpistole von seinem Freund benutzte er nicht -, forderte Geld, flüchtete zu Fuß und per Auto und entsorgte Teile seiner Kleidung.

Der mutmaßliche Räuber fuhr zum Anwesen des 57-Jährigen, wo sich ein weiterer Bekannter (63) befand. Der stellte ihm ein neues Auto und eine Unterkunft zur Verfügung. Später ging der 32-Jährige als Kellner auf Saison und wurde dann in Velden festgenommen.

Tatort zwei war eine Bank in Gleisdorf - am Faschingsdienstag 2017. Zur Truppe zählte auch ein 36-Jähriger, ebenso spielsüchtig, der in einem Grazer Casino jene damals noch polizeilich gesuchte Frau erkannte, die mit Bart verkleidet zwei Banküberfälle begangen hatte - sein Vorbild! Der 57-Jährige soll mit seinem jüngeren Kollegen zur Bank gefahren sein. Mit einer Opa-Maske betrat der 36-Jährige die Filiale und flüchtete mit seinem Kumpel. Die Beute, ein fünfstelliger Betrag, war binnen 48 Stunden verspielt. Nun sitzen alle bis auf den 63-Jährigen in Haft.

Monika Krisper, Kronen Zeitung