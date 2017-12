„London oder Paris sind nicht die Zukunft“

Aufgrund von Terrorbedrohungen und der Top-Zugverbindung zum Flughafen Wien sind die Passagier-Zahlen am blue-danube-Airport rückläufig. "Die Zahlen sind nicht auf dem Niveau, das wir uns wünschen", sagt mit Klaus Luger der Linzer Bürgermeister. Die Stadt und das Land Oberösterreich sind Eigentümer des Flughafens, der bald einen neuen Chef erhält, weil Gerhard Kunesch in Pension geht.



Holland im Visier

Was Luger erwartet? Neue Angebote! "Ich denke nicht, dass die Zukunft in Verbindungen nach Paris oder London liegt", sagt Luger, "Zürich fehlt mit Sicherheit - den Touristen weniger, aber der Wirtschaft". Der Bürgermeister ist zudem auch überzeugt, dass man sich um eine Destination in Holland bemühen muss. Positiv: Das Geschäft mit der Fracht läuft gut.

Barbara Kneidinger, Kronen Zeitung