Lauter Jubel um stille Helden

"Ein wunderschöner Raum voll mit Menschen, die im Stillen helfen und Courage zeigen" - mit diesen Worten begrüßte Moderatorin Sabine Kronberger das Publikum beim gestrigen großen Festakt in den Räumlichkeiten der Sparkasse OÖ an der Linzer Promenade. Denn sie alle waren gekommen, um endlich jenen Applaus und jene Würdigung zu erlangen, die sie sich durch ihr soziales Engagement redlich verdient hatten.

Herz für Mitmenschen

So freute sich Sparkasse-OÖ-Generaldirektor Michael Rockenschaub, jene Mitbürger auf der Bühne ehren zu können, die ein offenes Herz für in Not geratene Mitmenschen haben.

Diesen Worten schloss sich "OÖ-Krone"-Chefredakteur Harald Kalcher gleich an, der zu den anwesenden Preisträgern im Saal meinte: "Sie setzen Initiativen, die berühren und sind durch Ihr Tun wahre Vorbilder, über die wir auch gerne in der Zeitung berichten."

LH Stelzer ehrte die Preisträger

Last but not least betrat Landeshauptmann Thomas Stelzer die Bühne und wandte sich an die Preisträger: "Der schönste Reichtum in unserem Land ist, dass wir Leute wie Sie haben, die zupacken und helfen, wenn es darauf ankommt. Sie drängen sich zwar nicht in den Vordergrund, aber sie helfen in Notlagen. Sie alle sind keine Besserwisser, sondern Bessermacher. Gerade solche Gesichter prägen unser Oberösterreich, und das ist wirklich sehr schön."

Nach diesen vielen Lobesworten der Ehrengäste wurden die stillen Helden auf die Bühne gebeten, wo sie unter lautem Jubel ihre verdienten Preise erhielten.

TV-Bericht auf LT1

Einen ausführlichen TV-Bericht über die große "Helfen beim Helfen"-Gala sendet der Sender LT1 übrigens heute Abend ab 18 Uhr.



Hauptpreise

1) Helfen macht Schule, Sport NMS Schwanenstadt

2) Verein Sonnenstrahl, St. Florian am Inn

3) Brüder als Meistermacher, Frankenburg/H.

Ehrenpreise

1) Stille Heldin Sandra Grünwald, Traun

2) Kindergarten mit 4 Pfoten, Linz

3) Kalender für Vitus, Gosau

4) Brot für Flüchtlinge, Neukirchen/E.

5) Stiller Held Elvis Kadriu, Braunau

Langzeitpreise

1) MAS Alzheimerhilfe Bad Ischl

2) Helfen als Lebensaufgabe, Cäcilia Fürst, Mauthausen

3) NMS St. Aegidi, Besucherdienst im Seniorenheim

Sonderpreis Rotes Kreuz

Barrieren abbauen, Polytechnische Schule Traun

Johannes Nöbauer, Kronen Zeitung