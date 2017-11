Linzer Klosterhof hat eine Million Euro Schulden

Hiobsbotschaft für die Linzer Gastro-Szene und für die 45 Mitarbeiter, die beim Traditionsbetrieb der Wirtsleute Edith und Hans Dobersberger beschäftigt sind: Am Mittwoch-Abend brachte Schuldner-Vertreter Helmut Lenz den Insolvenzantrag für eines der bekanntesten Lokale in der Linzer Innenstadt ein - für den Klosterhof in der Landstraße, über dem zuletzt schon dunkle Wolken aufgezogen waren - wir berichteten.



Sanierung geplant

Betroffen ist konkret die Restaurations- und Gastronomiegesellschaft mbH, die den Betrieb führt. Die Schulden belaufen sich auf rund eine Million Euro, eine Sanierung wird angestrebt. "Das Unternehmen wird fortgeführt", sagt Lenz.