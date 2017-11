Linzer Klosterhof in finanziellen Turbulenzen

Hinweise auf Turbulenzen

Das bekannte Lokal direkt an der Landstraße, mit dem wohl schönsten Gastgarten der Landeshauptstadt, scheint in schwere finanzielle Turbulenzen geraten zu sein. Die Hinweise, dass dem Klosterhof die Luft ausgehen könnte und eine Pleite droht, verdichteten sich Mittwoch am Abend immer massiver. In den kommenden Tagen wird ein Antrag auf Insolvenz beim Landesgericht erwartet. Der Betrieb soll weitergeführt werden.