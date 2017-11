Bayern: Auch Herrmann will Seehofer beerben

Seehofer hat mehrfach betont, dass er seinen Rivalen nicht für einen geeigneten Nachfolger hält. Der "Süddeutschen Zeitung" zufolge traf sich Seehofers engster Führungskreis bereits am Montag in der Bayerischen Staatskanzlei. In der Runde mit Seehofer und Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, Parteivize Manfred Weber sowie Wirtschaftsministerin Ilse Aigner habe Herrmann mitgeteilt, gegen Söder antreten zu wollen.