CSU-Machtkampf: Entscheidung erst Anfang Dezember

CSU vor Landtagswahlen im Herbst 2018 schwer unter Druck

Nach den drastischen Stimmeneinbußen bei der deutschen Bundestagswahl war in Teilen der Partei ein "geordneter Übergang" gefordert worden. Für die Landtagswahl im kommenden Herbst wurde der Ruf nach einem neuen Spitzenkandidaten laut. Angesichts des Stimmenanteils von lediglich 38,8 Prozent in Bayern bei der Bundestagswahl fürchtet die CSU um ihre absolute Mehrheit im bayerischen Parlament.

Der Streit über eine mögliche Ablösung Seehofers war in den vergangenen Wochen vor allem von Söders Anhängern befeuert worden und hat die Partei tief gespalten. Seehofer hat in der Vergangenheit stets signalisiert, dass er Söder keine der beiden Spitzenpositionen zutraut. In der CSU wird das Verhältnis beider Vorstandsmitglieder seit Jahren als von Misstrauen geprägt oder sogar als "zerrüttet" beschrieben.

Seehofer: "Da müssen wir zusammenwirken"

Beide sagten am Abend unabhängig voneinander, sie hätten am Donnerstag ein klärendes Gespräch geführt, und beschrieben die Atmosphäre der Unterredung als gut. Auf der Frage nach seiner Sicht auf die künftige Zusammenarbeit mit dem 50-Jährigen äußerte sich Seehofer zurückhaltend. Er verwies auf die Kooperation beider in den wöchentlichen Kabinettssitzungen. Es sei aber nicht so, dass beide nun "ein Herz und eine Seele" seien. Beide stünden im Wettbewerb, sagte Seehofer. "Und es kommt immer darauf an, dass man den anständig durchführt." Seehofer verwies auch auf die bevorstehende Landtagswahl: "Da müssen wir zusammenwirken."