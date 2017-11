Messerstichen getrotzt: Python erwürgt Besitzer

Eine Schlange hat ihren Besitzer in Thailand erwürgt. Die drei Meter lange Python umschlang den Mann so heftig, dass der 55-Jährige keine Luft mehr bekam und starb. Seine Schwester versuchte die Schlange von seinem Hals zulösen und zog sie am Schwanz, der Besitzer selbst stach mit einem Messer auf das Reptil ein - doch gegen die Kräfte der Python waren alle Rettungsversuche zwecklos.