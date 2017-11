Prinz Frederic von Anhalt nennt Grüne „Ungeziefer“

2005 trat von Anhalt in der Reality Show "Die Burg" auf - die übrigens in Österreich auf der Burg Rapottenstein gedreht wurde. Dort geriet er wegen Urinierens in das Badewasser von Kader Loth in die Schlagzeilen und wurde anschließend von dieser verklagt. 2010 versuchte er, als Gouverneur von Kalifornien zu kandidieren.