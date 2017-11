SPÖ Linz: Weniger Geld für Asylwerber

Ghettobildung vermeiden

Die "Life"-Säulen: Erstens sollen bei Grundbedürfnissen wie Wohnen, Kleidung oder Nahrung die Sach- vor den Geldleistungen berücksichtigt werden. Zweitens: Der Fortschritt der Integration muss kontrolliert werden. Und drittens ist die Residenzpflicht aus Gründen der Regionalisierung vorgesehen - heißt: Wer etwa in Afiesl seinen Asylbescheid bekommt, muss vorerst auch dort bleiben, um Ghettobildung in Zentralraum zu vermeiden.



Kritik kommt von der ÖVP Linz

Die Linzer ÖVP wirft Luger taktisches Kalkül vor: "Auf Bundesebene zeichnet sich eine Änderung der Mindestsicherung ab. Die SPÖ will lediglich auf den Zug aufspringen.", so Stadtvize Bernhard Baier.

Mario Zeko, Kronen Zeitung