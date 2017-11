Sex-Übergriffe: Jetzt auch US-Demokrat beschuldigt

"Es sollte witzig sein, aber das war es nicht"

Der Senator reagierte gegenüber der "Washington Post" zunächst zurückhaltend auf die Vorwürfe. "Ich erinnere mich an die Probe für den Sketch sicherlich nicht in dieser Weise. Aber ich sende meine tiefste Entschuldigung an Leeann. Es sollte witzig sein, aber das war es nicht. Ich hätte das nicht tun sollen", erklärte er.