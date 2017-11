Kreml-Zar Putin plant bereits Syriens Zukunft

"Es ist offensichtlich, dass der Kampf gegen den Terrorismus in Syrien zu Ende geht", sagte der Kreml-Chef, dessen militärisches Eingreifen in Syrien das Blatt zugunsten des Assad-Clans gewendet hatte, jüngst. "Das Wichtigste ist jetzt, Vereinbarungen zu Deeskalationszonen zu treffen und den Waffenstillstand vertraglich zu fixieren."

Syrien-Vereinbarung von Putin und Trump

Dass der Assad-Clan auch im künftigen Syrien zumindest mittel-, wenn nicht gar langfristig politisch eine wichtige Rolle spielen soll, steht für Putin schon lange fest. Bemerkenswerter ist, dass Putin und US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen am Rande des APEC-Gipfels in Vietnam eine gemeinsame Erklärung präsentiert haben, in der sie sich zu "Souveränität, Unabhängigkeit, Einheit, territorialer Integrität und säkularer Natur" des künftigen Syrien bekannt haben. Denn vor allem für die säkulare Natur, also die Trennung zwischen Staat und Religion, ist Assad derzeit der wohl einzige Garant in Syrien.