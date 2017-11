Hunderte IS-Kämpfer durften im Konvoi fliehen!

Die BBC brachte mit aufwendiger Recherchearbeit Licht ins Dunkel der Umstände des Konvois. Der Deal wurde von örtlichen Offiziellen, der kurdisch-arabischen Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) sowie der US-geführten Anti-IS-Koalition ausverhandelt. Ziel war es, Zivilisten zu schützen und weitere Kämpfe zu vermeiden. Es sollte nicht noch weiteres Blut vergossen werden, wo doch ohnehin schon klar war, dass der IS in seiner einstigen Hochburg Rakka besiegt war. Doch weder die Anti-IS-Koalition noch die SDF wollten Details verraten. So hieß es anfangs immer, dass keinen ausländischen Kämpfern die Flucht aus Rakka gestattet werde.