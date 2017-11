Mega-Arsenal: Das der größte Waffennarr der USA

Bernstein hat auch die gleichen Waffen im Sortiment, wie die, die in Las Vegas und in einer texanischen Kirche verwendet wurden. "Es ist sehr, sehr einfach, in Colorado eine Waffe zu kaufen. Innerhalb von 15 Minuten gehst du hier mit einem Gewehr oder einer Schrotflinte durch die Tür", erklärt er.

Ehefrau bei Explosion gestorben

Bernsteins Ehefrau kam 2012 bei einer Explosion auf der eigenen Anlage ums Leben, als für eine Discovery-Channel-Dokumentation gedreht wurde. "Wir haben Monate über Monate gedreht und das Einzige, was wir für die letzten 30 Sekunden tun mussten, war durch einen Damm aus Rauch zu gehen. Einer der Rauchbehälter verwandelte sich in eine Rakete, flog direkt an mir vorbei, durch sie hindurch und tötete sie. Also haben sie abgebrochen und die ganze Show verworfen."

In seinem Haus, das er im Stil der 60er-Jahre eingerichtet hat, lebt er seither mit vier Puppen. "Die fragen nie, ob wir shoppen oder essen gehen. Sie sind sehr freundlich."