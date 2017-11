Mann schießt in Kirche um sich: 27 Menschen tot

Laut lokalen Medienberichten gaben Augenzeugen an, dass ein Mann am Sonntag in dem Gotteshaus in Sutherland Springs gegen 11.30 Uhr Ortszeit plötzlich das Feuer eröffnet habe. Der Schütze habe während einer Andacht mindestens 20 Schüsse in rascher Reihenfolge abgefeuert. Andere schilderten, der Schütze habe mehrere Male nachgeladen.