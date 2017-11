ÖVP/FPÖ einig: Steuern kürzen, Schulden senken

Rauchverbot in Gastronomie bislang noch nicht thematisiert

Die leitende "Steuerungsgruppe" mit u.a. den Parteichefs Sebastian Kurz (ÖVP) und Heinz-Christian Strache (FPÖ) wird bereits davor - nämlich am kommenden Freitagvormittag (17. November) - erneut zusammenkommen. Nicht thematisiert wurde in den nächtlichen Verhandlungen laut ÖVP das von der FPÖ gewünschte Kippen des Rauchverbots. Wie die "Krone" berichtete, beharrt Kurz auf dem Bestehen des vorgesehenen Verbots.

Video: Ab jetzt wird der Weg zur neuen Koalition holprig