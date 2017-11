Ab jetzt wird der Weg zur neuen Koalition holprig

All diese Themen, die zu Stolpersteinen auf dem Weg zu einer türkis-blauen Koalition werden könnten, standen am Freitagabend auf dem Programm der Steuerungsgruppe. Dass die Verhandlungen nicht ewig in eitler Sonne-Wonne-Stimmung geführt werden können, ist wohl auch den Parteichefs klar. Dem Vernehmen nach trafen sich Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache am Freitag deshalb bereits eine Stunde vor dem offiziellen Start der Gespräche im Wiener Palais Epstein. Dann wurden alle Cluster durchgegangen. "Jeder sagt, was er sich denkt", war zu hören.