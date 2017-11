Das bedeuten drei Prozent Plus für mein Gehalt

Was drei Prozent mehr am Gehaltszettel bedeuten

Der jährliche Abschluss der Metaller lässt auch in anderen Branchen Rückschlüsse aufs Gehalt zu. Verdienen Arbeitnehmer in der Dienstleistungsbranche etwa derzeit 1500 Euro brutto, würde sich eine Erhöhung von drei Prozent auf dem monatlichen Gehaltszettel mit einem Plus von 45 Euro niederschlagen (1545 Euro). Menschen, die 3000 Euro brutto verdienen, dürften sich in den nächsten zwölf Monaten über ein Plus von 90 Euro freuen, Großverdiener mit einer monatlichen Bruttosumme von 5000 Euro über 150 Euro. Auf 14 Monate gerechnet würde eine dreiprozentige Erhöhung für Bedienstete, die bislang 2000 Euro brutto verdienen, ein Jahreseinkommen von 28.840 Euro bedeuten (14-mal jährlich plus 60 Euro).