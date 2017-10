Spanien gegen Katalonien: Zeichen stehen auf Sturm

"Sie werden nicht stillhalten"

Der stellvertretende Direktor der in Barcelona erscheinenden liberalen Zeitung "La Vanguardia" kommentiert: "Die Unabhängigkeitsbefürworter sind jetzt nach den vielen Demos der Straßen etwas müde. Aber wenn sie den Eindruck gewinnen sollten, dass so etwas wie eine Besatzungsmacht in Katalonien einmarschiert, werden sie nicht stillhalten."

Während Madrider Journalisten und Politiker voller Empörung von einem "Putsch" sprachen, Rajoy "alle Katalanen" zur Ruhe aufrief und die Sozialisten - die stärkste Oppositionskraft im Madrider Parlament - die Zentralregierung zur "Vorsicht" in Katalonien mahnte, skandierten rund 15.000 Demonstranten vor dem Parlament in Barcelona "Freiheit, Freiheit, Freiheit!". Unzählige "Esteladas", die Flaggen der Separatisten-Bewegung, wurden geschwenkt. Böller explodierten ohrenbetäubend.