Innsbrucker erdenken Ein-Atom-Quantencomputer

Lichtverflechtung per Spiegel

Die amerikanisch-österreichische Forschergruppe hat nun eine neue Möglichkeit aufgezeigt, um diesem Problem beizukommen. Sie schlagen vor, ein einzelnes Atom vor einen Spiegel zu platzieren und es so mit sich selbst wechselwirken zu lassen. "Auf diese Weise kann ein Atom, das Licht aussendet, die emittierten Photonen miteinander verflechten und die gewünschten Quantenkorrelationen erzeugen", erklärt Studienautor Hannes Pichler, der bis vor Kurzem an der Universität Innsbruck forschte und derzeit an der Universität Harvard tätig ist.

Normalerweise sind einzelne Atome nicht in der Lage, Lichtteilchen zu erzeugen, die stark genug miteinander verschränkt sind, um sie für Berechnungen nutzbar zu machen. Über den Spiegel und aufgrund der Verzögerung durch die Lichtgeschwindigkeit interagiert das Atom aber sozusagen mit einer Version seiner selbst aus der Vergangenheit. Dadurch ergeben sich Verschränkungen zwischen den Photonen, die komplex genug sind, um damit theoretisch jede beliebige Quantenberechnung durchführen zu können.

Den Forschern zufolge ist das neue Konzept nicht bloß von theoretischer, sondern auch von praktischer Bedeutung, da die für eine Umsetzung nötige Technologie bereits existiert. Es könnte den experimentellen Aufwand für Quantenberechnungen deutlich verringern und damit die Entwicklung von Quantencomputern beschleunigen.