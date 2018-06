Taucher sah Todesdrama um seine Freundin (36)

Russe verunglückt

Am Tauchplatz Ofen war, wie von uns berichtet, am 20. April ein russischer Tourist allein abgetaucht. Der 41-Jährige ertrank, konnte jedoch erst am 6. Mai aus dem Attersee geborgen werden. Die Einstiegsstelle „Ofen“ in Steinbach gilt bei Tauchern als sehr beliebt, weil man dort schnell in die Tiefe gelangt. Bei der benachbarten „Schwarzen Brücke“ stehen zwar Kreuze und Warntafeln, doch diese haben auf manche der Taucher offenbar zu wenig abschreckende Wirkung.