Diebe stahlen Hotelgast Geld, Schmuck - und Waffe

Spind in Windeseile aufgebrochen

Sie steuerten gezielt auf einen der vielen Spinde zu und brachen ihn auf - offenbar wissend, was darin versperrt war. Ein wohlhabender Tagesgast hatte „ein wenig“ von seinem Schmuck abgelegt, Bargeld und Kreditkarten verstaut - und seine zum Wellnessen mitgebrachte Glock-Faustfeuerwaffe. In Windeseile waren der Kasten geplündert und die Täter aus dem Luxus-Hotel verschwunden.