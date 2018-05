Video zeigt letzten Weg der kleinen Hadishat

Eltern nicht bei Beerdigung dabei

Hadishats Mutter konnte die Beerdigung ihrer Tochter nur per Video verfolgen. Ihr würde bei einer Einreise nach Tschetschenien die Verhaftung drohen. Und auch der Vater der Getöteten konnte ihr nicht die letzte Ehre erweisen: Er sitzt in Italien in Haft. Ebenso wie der mutmaßliche Mörder der kleinen Hadishat: Dem 16-jährigen Robert K. drohen maximal 15 Jahre Haft. Sollte er von Gutachtern allerdings als gefährlich eingestuft werden, könnte er bis zu seinem Lebensende in einer Anstalt untergebracht werden.