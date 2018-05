Warum er Hadishat tötete: Analyse der Mörderpsyche

„Sie war zur falschen Zeit am falschen Ort, es hätte jeden treffen können“, so kaltblütig gestand der 16-jährige und bislang unbescholtene Robert K. in der Nacht auf Dienstag den entsetzlichen Mord an der kleinen Hadishat. Der eingebürgerte Tschetschene ist geständig, schockt die Beamten aber mit seiner Emotionslosigkeit: „Ich wollte irgendwen umbringen“, meinte der Gymnasiast im Verhör. Worte, die das ganze Land schaudern lassen. Es bleib die Frage: „Was treibt einen 16-Jährigen zu so einer brutalen Tat?“ Für Gerichtspsychologin Sigrun Rossmanith ist klar, dass der Täter entweder unter einer „Geisteskrankheit leidet“ oder „völlig empathielos“ ist.