Hadishats letzter Weg in ein fremdes Land

Dutzende Menschen haben sich am Donnerstag um 15 Uhr in der Aufbahrungshalle des Islamischen Friedhofs in Wien-Liesing versammelt, um von der in der Vorwoche getöteten Hadishat Abschied zu nehmen. Am Sarg spielten sich herzergreifende Szenen ab, die Mutter sowie die Geschwister des Mädchens weinten bitterlich.