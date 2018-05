34-Jähriger verlor den Kampf um sein Leben

In Osttirol rammte ein Alkolenker mit dem Pkw das parkende Auto eines Ehepaares, das eingeklemmt wurde. Unter seinem Fahrzeug wurde ein 56-Jähriger Samstag in Wernberg bei Reparaturarbeiten eingeklemmt. Die Feuerwehr rückte zur Crashbergung an. „Fünf hoben das Auto an, ein Sechster zog den Verletzten heraus“, so Kommandant Klaus Weissensteiner. Beim Abbiegen in Rosegg übersah Montag ein Autolenker (76) eine Bikerin (30): schwer verletzt.