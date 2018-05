Islamischer Religionslehrer verherrlichte den IS

Prozess am 24. Mai

Aber nur der Religionslehrer muss sich am 24. Mai in Wels vor Richter Anton Weber wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung sowie an einer kriminellen Organisation verantworten. Die Strafandrohung beträgt zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. Ein Urteil wird für Donnerstag erwartet.