Aktion gegen Pädophile im Internet wird bestraft

Der 25-Jährige Oberösterreicher gibt sich mit Unterhaltungsfilmen auf seinem Youtube-Kanal nicht zufrieden. Geht es um sexuellen Missbrauch von Kindern versteht er sich als investigativer Journalist und will, so sein Anwalt Harald Gursch, Kinder schützen und aufzeigen, wie Pädophile vorgehen. Durch einen Missbrauchsfall in seinem engeren Umfeld wurde er für das Thema sensibilisiert.