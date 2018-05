Hausdurchsuchung bei WM: Kasachstan im WADA-Visier

Derzeit befinde man sich immer noch in Gesprächen mit der IBU, „um sicherzustellen, dass die Fälle der neun Athleten so abgehandelt werden, wie es sich gehört“, so Younger. Im Teamquartier Kasachstans in Hochfilzen waren am 8. Februar 2017 medizinische Produkte und Medikamente sichergestellt worden. Dopingtests der Athleten waren negativ ausgefallen.