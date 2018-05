Linzer Pensionistinnen bunkerten vier Kilo Kokain

Nur über Katzen geplaudert

„An die Tragweite habe ich nicht gedacht, auch nicht was mir dadurch passieren kann“, schluchzt Ingrid (Verteidiger: Andreas Mauhart), die 1000 Euro fürs Einlagern bekommen hat. Geredet habe man über „das Zeug“ nicht miteinander. Auch nicht als man das Pulver am Küchentisch gemeinsam gestreckt und in Packerl abgefüllt hat. Geplaudert habe man nur über Enkel und Katzen.