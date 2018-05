Nordkorea droht jetzt mit Absage von Trump-Treffen

Ob nun auch der bereits begonnene Abbau des Atomtestgeländes Punggye-ri im Nordosten des Landes gestoppt wird, ist noch nicht klar. Am Dienstag war bekannt gegeben worden, dass wichtige Einrichtungen an den Eingängen abgerissen worden seien. In Punggye-ri hatte Nordkorea seine sechs Atomtests durchgeführt, den bisher letzten im September 2017. Der UN-Sicherheitsrat hatte daraufhin die Sanktionen gegen das abgeschottete Land verschärft.