Nordkoreas Kim reicht seinem „Todfeind“ die Hand

Ein historisches Treffen, das es so seit dem Ende des Koreakriegs 1953 nicht mehr gegeben hat: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un und der südkoreanische Präsident Moon Jae In kamen am Freitag um 9.28 Uhr (Ortszeit) an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea zu ihrem mit Spannung erwarteten Gipfel zusammen. Kim Jong Un will damit ein „neues Kapitel“ in den Beziehungen zu Südkorea aufschlagen. Gleich zu Beginn äußerte er seine Erwartung, in „freimütigen Diskussionen“ eine „bedeutende Vereinbarung“ erreichen zu können.