Grünes Licht für CETA: Vorwürfe, Ausreden, kneifen

Ebenso wie die SPÖ versucht nun auch die FPÖ die Wahrheit zu verdrehen. Die Freiheitlichen zählten zu den schärfsten Kritikern des Handelspakts, weil sie aber in die Regierung wollten, mussten sie dem Deal zustimmen. Der Versuch einer Rechtfertigung klingt nun so: Es war die SPÖ, die unterschrieben habe, die Blauen hätten dem Vertrag die Giftzähne gezogen. Jetzt sei ein Handelsvertrag übrig, der nicht der schlechteste sei. Außerdem: „Die Alternative wäre gewesen, wir wären nicht in der Regierung und CETA wäre trotzdem gekommen“, so die Blauen.