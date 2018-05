Zwölf Kasernen werden zu Sicherheitsinseln

Zu den zwölf Standorten zählen: die Vega-Payer-Weyprecht-Kaserne sowie die Van-Swieten-Kaserne in Wien, die Landwehr-Kaserne in St. Michael und die Gablenz-Kaserne in der Steiermark, die Burstyn-Kaserne sowie der Fliegerhorst Brumowski in Niederösterreich, die Benedek-Kaserne im Burgenland, die Khevenhüller-Kaserne in Kärnten, der Fliegerhorst Vogler in Oberösterreich, die Schwarzenberg-Kaserne in Salzburg, die Standschützen-Kaserne in Tirol sowie die Walgau-Kaserne in Vorarlberg.