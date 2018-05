Hamilton feiert ungefährdeten Triumph in Barcelona

Vorne zog Hamilton davon, Bottas, der nach dem etwas späteren ersten Reifenwechsel als Vettel letztlich auch mit einem Stopp durchkam, Verstappen mit kaputtem Frontflügel und Vettel waren auf ihren Positionen einzementiert. Schließlich beendeten nur diese vier Fahrer plus der fünftplatzierte Daniel Ricciardio (Red Bull) das Rennen in der gleichen Runde, 14 Fahrer kamen in die Wertung. „Das Auto und ich waren heute eine Einheit, das war in der Saison bisher nicht so“, sagte Hamilton.