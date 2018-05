Cobra räumte vollen Gastgarten in Linz

Weil ein Mann mit einer Waffe in einer Wohnung an der Linzer Landstraße immer wieder am Fenster vorbeiging, gab´s Großalarm. Der 30-jährige sperrte sich vor Schreck auch noch in der Wohnung ein, als die Polizei samt Cobra kam. Die räumte einen vollen Gastgarten, der vor allem von Migranten besucht wird.