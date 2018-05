Trauer um Benjamin: Lehrling in der Arbeit getötet

Von Kollegen überfahren

Benjamins 25-jähriger Kollege, der am Steuer des dreiachsigen Lkw saß, als die Zwillingsreifen über den 16-Jährigen fuhren, ist gebrochen. Er kann sich nicht erklären, warum Benjamin unter den Lkw, der am Hof nur kurz gestoppt hatte, gekrochen war. Gesehen hat den Vorfall niemand - und als der Fahrer, der den Lkw in die Werkstätte bringen wollte, den Unfall bemerkte, war es zu spät. „Der Fahrer trägt am Unfall keine Schuld“, so Kainrad.