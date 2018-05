Kollege übersah Lehrling und überfuhr ihn - tot

Horrorunfall im Lagerhaus Kirchdorf an der Krems in Oberösterreich: Ein 25-jähriger Mitarbeiter übersah, dass sich am Vorhof der Werkstätte ein 16-jähriger Lehrling unter den Lkw gelegt hatte - und fuhr los. Dabei kam der Lehrbub aus Micheldorf unter die Zwillingsreifen des Schwerfahrzeugs und wurde von ihnen tödlich verletzt.