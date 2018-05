Der Ansturm auf E-Bikes ist so groß wie noch nie

Trekking- und City-Fahrräder werden kaum noch gekauft, dafür sind die E-Bikes der große Renner - der Wandel im Freizeitverhalten bringt die Sportartikelhändler in Österreich ins Schwitzen. „Viele, die nicht mehr so fit sind, oder schon länger nicht mehr Rad gefahren sind, finden mit dem E-Bike zurück in den Sattel“, sagt Florin-Robert Popa, der in Leonding und Niederwaldkirchen Fahrrad-Fachgeschäfte betreibt.