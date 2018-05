Widerstand gegen Fusion von T-Mobile US und Sprint

Gegen die milliardenschweren Übernahmepläne der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US regt sich politischer Widerstand in Washington. Mehrere demokratische Senatoren äußerten am Montag in einem Brief an die Wettbewerbshüter im Justizministerium und an die Telekommunikationsaufsicht FCC die Sorge, dass ein Kauf des viertgrößten US-Mobilfunkanbieters Sprint durch den Branchendritten T-Mobile US zu höheren Preisen für die Verbraucher führen könnte.