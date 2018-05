Sebastian (12) wieder daheim bei seinen Lieben

Montag fiel Entscheidung

Und diese ging schneller in Erfüllung als gedacht: Denn nach einer ärztlichen Visite am Montag fiel die Entscheidung: Sebastian darf nach Hause, muss nicht länger im Krankenhaus verbleiben. „Die Mutter holt ihn ab und ist mit ihm unterwegs, er wurde entlassen“, freute sich sein Vater Markus am gestrigen Nachmittag.