Freistadt trauert um beliebten „Schnitzel-Wirt“

Vor dem „Kupferdachl“ in Freistadt stehen viele Kerzen: Der beliebte und für seine Riesenschnitzel bekannte Wirt Wolfgang Seidl ist völlig überraschend am Sonntag verstorben. Diese traurige Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer in der Region. Vor seinem Tod war der bekannte Gastwirt mit Freunden unterwegs, klagte plötzlich über stechende Schmerzen in der Brust und wurde ins Spital gebracht. Wenige Stunden später erlitt Seidl einen tödlichen Herzinfarkt.