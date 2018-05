Handy am Steuer: Jeder 3. fotografiert beim Fahren

Junge Lenker doppelt so oft abgelenkt

Verkehrspsychologin Bettina Schützhofer fordert daher eine Bewusstseinsbildung bereits in der Ausbildung. Obwohl Handygebrauch am Steuer seit fast 20 Jahren verboten ist, wurde es für viele bereits zur alltäglichen Gewohnheit. Diese müsse durchbrochen werden, „das Verhalten zu ändern ist der schwierigste Schritt“. Insbesondere junge Lenker „führen im Schnitt doppelt so viele ablenkende Tätigkeiten aus als ältere“, so die Expertin.