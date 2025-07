Es gab bereits heißere Juli-Starts

So gab es in früheren Zeiten noch deutlich heißere Hitzewellen zum Ferienstart: In Horn in Niederösterreich wurden am 5. Juli 1957 39,4 Grad gemessen. Im steirischen Leibnitz und im niederösterreichischen Waidhofen an der Ybbs sind am 5. Juli 1950 39,3 Grad registriert worden. Am selben Tag zeigte das Thermometer in Andau im Burgenland 39,0 Grad.